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Рязанец пытался зарубить знакомого топором

7info
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Безработный житель посёлка Сараи задержан за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ. 

Конфликт двух мужчин произошёл во время распития спиртного. Хозяин дома взял топор и нанёс гостю несколько ударов обухом и лезвием по голове. Пострадавший прикрыл голову руками и сумел сбежать. 

Подозреваемый — 59-летний житель Сараев — задержан. Решается вопрос о заключении под стражу. Мужчина судим за убийство, не имеет источника дохода.

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