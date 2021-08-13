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Пятница, 13 августа, 2021
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Рязанец пытался перекинуть свою вину на женщину с ребенком

Елена Лобанова
Рязанец пытался перекинуть свою вину на женщину с ребенком
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay
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Рязанец пытался перекинуть свою вину в ДТП на женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба советского районного суда. 

Известно, что подсудимый сел за руль ГАЗ-330202 в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,196 мг/л этилового спирта. Во время движения задним ходом мужчина задел левой задней частью правое заднее крыло ВАЗ-211440. За рулем второго автомобиля находилась женщина. На пассажирском сидении в машине находилась дочь пострадавшей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Подсудимый начал отрицать вину и наставить на том, что в ДТП виновна женщина. По словам мужчины, рязанка намеренно врезалась в его припаркованный автомобиль, чтобы получить от него и страховой компании денег. 

Суд назначил наказание в виде 480 часов обязательных работ.

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