Рязанец пытался перекинуть свою вину на женщину с ребенком

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Рязанец пытался перекинуть свою вину в ДТП на женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба советского районного суда.

Известно, что подсудимый сел за руль ГАЗ-330202 в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,196 мг/л этилового спирта. Во время движения задним ходом мужчина задел левой задней частью правое заднее крыло ВАЗ-211440. За рулем второго автомобиля находилась женщина. На пассажирском сидении в машине находилась дочь пострадавшей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Подсудимый начал отрицать вину и наставить на том, что в ДТП виновна женщина. По словам мужчины, рязанка намеренно врезалась в его припаркованный автомобиль, чтобы получить от него и страховой компании денег.

Суд назначил наказание в виде 480 часов обязательных работ.