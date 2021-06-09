Рязанец хранил пистолет и 10 патронов среди постельного белья

В Рязани мужчина хранил в квартире пистолет. Оружие и 10 патронов полицейские нашли среди постельного белья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники получили информацию, что 37-летний рязанец незаконно хранит у себя дома пистолет. В ходе обследования жилища подозреваемого правоохранители обнаружили оружие. Огнестрел и 10 патронов хранились в шкафу среди постельного белья.
Оружие изъяли. Рязанца задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.