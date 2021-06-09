19.5 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанец хранил пистолет и 10 патронов среди постельного белья

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Рязани мужчина хранил в квартире пистолет. Оружие и 10 патронов полицейские нашли среди постельного белья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Оперативники получили информацию, что 37-летний рязанец незаконно хранит у себя дома пистолет. В ходе обследования жилища подозреваемого правоохранители обнаружили оружие. Огнестрел и 10 патронов хранились в шкафу среди постельного белья. 

— Эксперты установили, что пистолет переделали из охолощенного оружия. При этом изъятый объект был пригоден для производства выстрела боевым патроном, — говорится в сообщении. 

Оружие изъяли. Рязанца задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]