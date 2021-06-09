Рязанец хранил пистолет и 10 патронов среди постельного белья

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В Рязани мужчина хранил в квартире пистолет. Оружие и 10 патронов полицейские нашли среди постельного белья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что 37-летний рязанец незаконно хранит у себя дома пистолет. В ходе обследования жилища подозреваемого правоохранители обнаружили оружие. Огнестрел и 10 патронов хранились в шкафу среди постельного белья.

— Эксперты установили, что пистолет переделали из охолощенного оружия. При этом изъятый объект был пригоден для производства выстрела боевым патроном, — говорится в сообщении.

Оружие изъяли. Рязанца задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.