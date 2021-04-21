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Среда, 21 апреля, 2021
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Рязанцы вынуждены выбрасывать мусор с риском для жизни

7info
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Жители улицы Пирогова в рязанском посёлке Приокский вынуждены выбрасывать мусор с риском для жизни. Об этом рассказала ГТРК «Ока».

Контейнерная площадка установлена рядом с дорогой, чтобы выбросить мусор нужно выйти на проезжую часть. Люди жалуются, что зимой, когда площадка была покрыта снегом и льдом, несколько раз они чуть было не попадали под машину.

Сейчас ограждение баков сломано, мусор кидают прямо с тротуара. Журналисты сообщают, что представители ЖЭУ №10 предложили жильцам переделать площадку за свой счёт. 

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