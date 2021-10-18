Рязанцы получат возможность отслеживания недорогих посылок с AliExpress

«Цайняо» с Почтой Китая и Почтой России разработали логистическое решение для доставки недорогих отправлений.

Новый маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта сократит время доставки товаров в сегменте до $5. Также “Цайняо” и Почта России внедрят новую систему отслеживания недорогих посылок с AliExpress.

Новое решение заменит существующий маршрут, который включает доставку морем, и позволит покупателям получать заказы быстрее. Кроме того, теперь покупатели товаров на AliExpress стоимостью до $5 смогут отследить по трек-номеру поступление пакета в отделение или почтовый ящик. Продавцы на платформе “Цайняо” также будут получать уведомление о поступлении посылки в ОПС или почтовый ящик.

Новое решение даст возможность “Цайняо” в ближайшее время полностью отказаться от неотслеживаемых отправлений. До конца года с использованием нового решения Почта России планирует доставить из Китая около 30 млн отправлений.

Посылки будут доставляться в Россию с использованием мультимодальных маршрутов – на автомобилях и поездах. Это обеспечит стабильную доставку товаров даже в условиях продолжающихся ограничений авиаперевозок.

По данным Главного таможенного управления КНР, общий товарооборот Китая и России в первой половине 2021 г. увеличился на 28%. По данным ФТС России, по итогам первых пяти месяцев года Китай стал главным торговым партнёром страны: объём товарооборота вырос на 126,1% до $50,1 млрд. На Китай приходится порядка 90% всех трансграничных отправлений.