Рязанцы могут претендовать на «Премию МИРа»

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит X конкурс на присуждение Премии МИРа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Премия МИРа – ежегодный конкурс, позволяющий выявить людей с активной жизненной позицией. Их инициативы служат развитию общества и реализации социальных идей.

Премия присуждается в 8 номинациях: «Добрые новости», «Добрая организация года», «Здравая инициатива», «Экологическая ответственность», «#Вопреки», «Подвиг», «Корпоративное добровольчество» и «Народная Премия».

Рязанцы могут подать заявку на участие до 1 августа 2021 года на сайте премиямира.мы-мир.рф.