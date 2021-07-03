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Суббота, 3 июля, 2021
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Рязанцы могут помочь пострадавшей при пожаре в больнице имени Семашко медсестре

Елена Лобанова
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Рязанцы могут помочь медсестре, которая пострадала во время пожара в больнице имени Семашко. Призыв о помощи выложили в группе ВК «Совет молодых врачей Рязанской области«. 

Напомним, пожар в больнице произошел в ночь на 9 июня. В эвакуации пациентов участвовал и медицинский персонал. Одна из медсестер ОКБ в результате получила серьезные травмы

— Елена Федорова получила ожоги 4-й степени, а это более 75% поверхности тела. В ожоговом центре «НМИЦ хирургии имени Вишневского» ей провели несколько операций, — говорится в сообщении. 

В настоящее время состояние девушки оценивается как стабильно тяжелое. В дальнейшем пострадавшей понадобится длительная и дорогостоящая реабилитация. 

Поэтому близкие девушки организовали сбор средств по номеру карты (639002539000853630). Деньги будут поступать на счет мамы медсестры.

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