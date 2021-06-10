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Четверг, 10 июня, 2021
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Врачи борются за жизнь пострадавшей на пожаре медсестры больницы имени Семашко

7info
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Врачи борются за жизнь 27-летней медсестры, пострадавшей во время пожара в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Девушка доставлена в Москву, в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Две коллеги медсестры находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них проходит лечение в ОКБ.

Четыре пациента реанимации, которых перевели в палату интенсивной терапии в третьем корпусе ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко», по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии.

В стабильно тяжёлом состоянии и 61-летняя пациентка, переведённая в ОКБ. 

Пожар в реанимации ОКБ имени Семашко случился ночь июня. Погибли три человека, десять пострадали.

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