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Среда, 9 июня, 2021
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Выросло число пострадавших во время пожара в рязанской больнице

7info
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Число пострадавших во время пожара  больнице имени Семашко в Рязани выросло до десяти, сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Среди пострадавших три медсестры. Состояние 27-летней оценивается медиками как стабильно тяжёлое. Девушка госпитализирована в ожоговое отделение ОКБ, её готовят к переводу в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в Москву. 

В ОКБ проходят лечение две медсестры 25 и 26 лет, обе находятся в удовлетворительном состоянии. Также в больницу перевезли 61-летнюю пациентку из сгоревшей реанимации, её состояние стабильно тяжёлое. 

Четыре пациента в возрасте 54, 63, 89 и 71 года переведены в третий корпус больницы имени Семашко, где развёрнута палата интенсивной терапии. Все находятся в стабильно тяжелом состоянии. 

В больницу №11 отвезли 49-летнюю пациентку, находившуюся в реанимации после операции. Состояние её стабильное. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного в инфекционное отделение больницы №4.

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