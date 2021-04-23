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Пятница, 23 апреля, 2021
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Рязанцы – лидеры по заказам еду и продуктов в интернете

7info
Изображение Daniel Mačura с сайта Pixabay
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Чаще всего продукты и еду с доставкой и оплатой через «ЮKassa» заказывают в интернете жители Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследований сервиса электронных платежей.

По подсчётам аналитиков, в первом квартале 2021 года на жителя Рязани приходилось в среднем 7,1 покупки. На втором и третье месте с большим отрывом Архангельская и Еврейская автономная области – 3,2 и 3 заказа соответственно.

При этом лидерами по суммам заказов рязанцы не являются. По этому показателю впереди Амурская область, где среднем на заказы из ресторанов и продуктовых магазинов приходится 7853 рубля на человека. Затем следует Чукотка – 6629 рублей и Адыгея – 6380 рублей.

В исследовании говорится, что заказывать еду из ресторанов, доставку продуктов из магазинов россияне стали активнее. На это повлияла пандемия коронавируса. Также люди предпочитают закупаться к новогодним праздникам. При этом и после праздников спрос на услугу не упал, а даже вырос. В то же время средний чек в первом квартале 2021 года меньше на 5% показателя 4-го квартала прошлого года. 

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