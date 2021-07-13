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Вторник, 13 июля, 2021
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Рязанцев приглашают стать волонтерами в пунктах вакцинации в ТЦ

Елена Лобанова
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Совершеннолетних рязанцев приглашают стать волонтерами в пунктах вакцинации в торговых центрах «Атрон» и «Глобус». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Волонтеры начали работать в пунктах с 6 июля. Активисты консультируют граждан в заполнении документов, графике работы пункта, разводят потоки людей первичной и вторичной вакцинации. 

Присоединиться к команде волонтеров могут все совершеннолетние жители города. Человек 

С 6 июля волонтеры Рязанского городского волонтерского центра оказывают помощь в пунктах вакцинации в торговых центрах «Атрон» и «Глобус». 

Каждый волонтер может самостоятельно выбрать пункт вакцинации, дату и время оказания помощи.

Время занятости в ТЦ «Атрон» по будням:

  • 1 смена: 09.30-13.30.
  • 2 смена: 13.30-17.00.

Время занятости в гипермаркете «Глобус»:

  • По будням: 12.00-18.00.
  • По выходным: 11.00-15.00.

Подробная информация о работе волонтеров в пунктах вакцинации по телефону 8-996-911-94-35.

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