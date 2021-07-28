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Среда, 28 июля, 2021
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Рязанцев приглашают поиграть в настольный теннис

Елена Лобанова
Рязанцев приглашают поиграть в настольный теннис
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В Рязани, в рамках празднования Дня города, проведут турнир по настольному теннису. Мероприятия пройдет 6 августа в Лесопарке.

Участвовать в соревнованиях смогут все желающие, не имеющие спортивного разряда.

Турнир проводится в одиночном разряде в двух возрастных группах:

— регистрация юношей и девушек 13-18 лет – в 9.30;
— начало игр в 10.00;

— регистрация мужчин и женщин 18 лет и старше – в 17.30;
— начало игр в 18.00.

Предварительные заявки для участия в соревнованиях принимаются до 6 августа по телефонам: 8 (910) 618-73-75 (Глазков Игорь Николаевич), 8 (910) 901-58-43 (Сафонов Евгений Петрович), а также по электронной почте: [email protected]. Именные заявки с допуском врача представляются в главную судейскую коллегию во время регистрации участников соревнований.

Победителей и призеров ждут награды: кубки, медали и грамоты.

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