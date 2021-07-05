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Понедельник, 5 июля, 2021
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Рязанцев приглашают на слушанию по благоустройству Вишневого сада — Дубовой рощи

Елена Лобанова
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Во вторник, 6 июля, в Рязани пройдут общественные слушания по благоустройству Вишневого сада — Дубовой рощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Обсуждения пройдут в актовом зале школы №75 в 18:00. Данная территория стала победителем голосования национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство территории состоится в 2022 году.

На слушания приглашают всех заинтересованных жителей и представителей городских сообществ. 

Свои предложения можно высказать в группе ВКонтакте «Вишневый променад».

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