7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

Рязанцев будут судить за избиение подростков

7info

Следователи передали в суд уголовное дело двух жителей Рязани 22 и 20 лет. Рязанцев обвиняют в избиении подростков из хулиганских побуждений (п. «а» ч.3 ст.111, п. «д» ч.2 ст.112 и п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ). Подробности сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 15 мая 2020 года нетрезвые обвиняемые пытались спровоцировать группу подростков на конфликт. Когда это не удалось, они просто избили молодых людей.

17-летний рязанец получил открытую черепно-мозговую травму, его 12-летнему брату сломали нос, 18-летнему другу – челюсть.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru