Рязанцев будут судить за избиение подростков

Следователи передали в суд уголовное дело двух жителей Рязани 22 и 20 лет. Рязанцев обвиняют в избиении подростков из хулиганских побуждений (п. «а» ч.3 ст.111, п. «д» ч.2 ст.112 и п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ). Подробности сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 15 мая 2020 года нетрезвые обвиняемые пытались спровоцировать группу подростков на конфликт. Когда это не удалось, они просто избили молодых людей.

17-летний рязанец получил открытую черепно-мозговую травму, его 12-летнему брату сломали нос, 18-летнему другу – челюсть.