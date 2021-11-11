Рязанцам рассказали о праздновании Нового года

В четверг, 11 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание по подготовке города к предстоящим новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Рязани установят 35 новогодних елей. Самая большая из них — 22 метра — появится на площади Ленина. Кроме того, центральные улицы и общественные пространства города украсят иллюминациями и арт-объектами. Также в Рязани будут функционировать катки и лыжные трассы.

Как рассказала начальник управления культуры Евгения Власова, в 2022 году главным символом рязанского нового года станет Забава Путятишна. С 26 декабря в выходные и праздничные дни по улицам города будет ходить «Забавный автобус» с анимационными программами.

Кроме того, будет организован социальный проект «Сказки от Забавы», где перед окнами реабилитационных центров, больниц, школ-интернатов, детских приютов пройдут театрализованные представления.

Отмечается, что регионе впервые пройдет Фестиваль ледовых скульптур. Его откроют на Лыбедском бульваре.

Всего на новогодние праздники, как подчеркнула Елена Сорокина, запланировано около 200 мероприятий.