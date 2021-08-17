Рязанцам предложили возмещать расходы на посещение частных врачей

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Жителям Рязанской области нужно возмещать расходы на посещение частных медучреждений, если в государственных клиниках нет свободных врачей. С такой инициативой выступил депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов («Новые Люди»).

Сейчас российская медицина является бесплатной лишь формально. По факту пациенты неделями и даже месяцами не могут попасть на приём к узкому специалисту. Во время пандемии эта проблема усугубилась, хотя работодатели и предприниматели по-прежнему делают отчисления в фонд ОМС.

Помимо финансовой стороны вопроса есть другая: недоступность врачей напрямую влияет на здоровье населения.

Предлагается механизм, который в случае сильной загрузки государственных клиник позволит жителям посещать частных специалистов за счет бюджета.

Если государственные поликлиники переполнены, и человек не может попасть к врачу в течение двух недель, он должен иметь возможность обратиться бесплатно в частные учреждения. Для этого региональные власти должны заключить с последними договор. Затраты пациентам возместят за счет обязательного медицинского страхования, — объяснил Вадим Польевтов.

Такой подход не только сократит время ожидания медицинской помощи, но и повысит ее качество.

С 17 по 19 сентября 2021 года кандидаты от партии “Новые люди” будут участвовать в выборах в Госдуму. Также на места в нижнюю палату парламента будут претендовать представители партий «Яблоко», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду!», Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые» и других.

Рязанскую область от партии «Новые люди» представят Вадим Польевтов, Артур Завьялов, Дмитрий Детинов. Список одномандатников, зарегистрированных избиркомом на выборы от Рязанской области, можно найти по ссылке.

На тему доступности и качества отечественной медицины ранее высказывали и представители других партий. Например, В «Единой России» связали её развитие с развитием цифровых технологий. Представители ЛДПР в свою очередь обратили внимание на то, что необходимо обеспечить шаговую доступность медпомощи.