Рязанцам предлагают принять участие в ФотоКвесте «Прогулка в парке»

В завершение летнего паркового сезона всех желающих приглашают совершить путешествие по ЦПКиО. Фотоквест «Прогулка в парке» позволит в очередной раз пройтись по полюбившимся местам и даст возможность получить приятные бонусы от партнеров главного парка Рязани.

Условия участия:

— все желающие принять участие в фотоквесте должны состоять в группе ЦПКиО и сделать селфи в любой последовательности в 5 локациях парка, показанных на фото в альбоме конкурса;

— участвовать можно как по одному, так и компанией. На снимке обязательно должен быть виден сам объект и участник или участники конкурса;

— все 5 фото нужно выложить в специальный альбом конкурса с хэштегом #впарке62 от имени участника конкурса. Если участников несколько – все 5 фото нужно выкладывать от одного имени;

— к розыгрышу призов будут допущены только те участники, кто сделал и выложил в альбом все 5 фото;

— после окончания фотоквеста генератором случайных имен будут определены победители, которые получат призы от партнеров парка;

— чем изобретательнее будет фото – тем лучше, так как кроме случайного отбора среди участников будет определен один победитель за самое креативное фото;

— сроки проведения фотоквеста – с 8 по 20 сентября включительно. Подведение итогов – 21 сентября.

Призы фотоквеста:

— сеанс катания на беспилотной лодке по Рюминскому пруду от лодочной станции «IQBoat 62»;

— прохождение трассы веревочного парка «Дитя джунглей»;

— 5 самых сытных в парке бургеров;

— 2 набора школьных принадлежностей от гипермаркета «Офисмаг».