Рязанцам напомнили о продлении мер поддержки для заёмщиков

Банк России продлил до 1 июля 2021 года рекомендации кредиторам идти навстречу пострадавшим в период пандемии заемщикам и менять им графики выплат по кредитам и займам. Основанием для реструктуризации могут быть заболевание заемщика или члена его семьи COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность. Кредиторам (банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам) рекомендовано не начислять в подобных ситуациях штрафы и пени за просрочку.

За 11 месяцев действия мер поддержки более 11 тысяч рязанцев смогли провести реструктуризацию по своим кредитным договорам на общую сумму 4,1 млрд рублей. Из них 1021 заявление одобрено в рамках закона о кредитных каникулах, а более 10 тысяч – по собственным программам банков.

Реструктуризация оказалась очень эффективным поддерживающим инструментом. По данным банков, трое из четырех должников после окончания льготного периода, смогли вернуться в график платежей, — отмечает заместитель управляющего рязанского отделения Банка России Елена Морозова. – Предоставленная передышка помогла заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Кроме того, за пересмотром условий договоров по-прежнему могут обратиться представители малого и среднего бизнеса, если их прибыль упала из-за пандемии. За время действия мер поддержки такой возможностью воспользовались 670 рязанских предприятий, они смогли реструктуризировать задолженность на 8,3 млрд рублей.