Рязанцам напомнили о начале записи детей в 1 класс

29 марта замглавы администрации Надежда Штевнина провела совещание по вопросу записи детей в первый класс. В этом году запись осуществляется по новым правилам, отметили в мэрии.
Раньше подача заявлений от родителей начиналась не позднее 1 февраля. Теперь приём заявлений стартует 1 апреля. Для детей, проживающих на закреплённой за школой территории, а также для внеочердников и первоочердников, подача заявлений начнётся 1 апреля и завершится 30 июня.
Для остальных детей приём заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Всю интересующую информацию рязанцы могут уточнить по телефону: 25-64-47.