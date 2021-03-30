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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанцам напомнили о начале записи детей в 1 класс

7info7

29 марта замглавы администрации Надежда Штевнина провела совещание по вопросу записи детей в первый класс. В этом году запись осуществляется по новым правилам, отметили в мэрии.

Раньше подача заявлений от родителей начиналась не позднее 1 февраля. Теперь приём заявлений стартует 1 апреля. Для детей, проживающих на закреплённой за школой территории, а также для внеочердников и первоочердников, подача заявлений начнётся 1 апреля и завершится 30 июня.

Для остальных детей приём заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Заявку можно подать разными способами: непосредственно прийти в школу, где ребенка зарегистрируют по электронной очереди, через интернет – подать заявку на портале государственных муниципальных услуг. Кроме того, отправить заявление можно почтой заказным письмом с уведомлением, через электронную почту, через официальный сайт школы, — уточнили в администрации Рязани.

Всю интересующую информацию рязанцы могут уточнить по телефону: 25-64-47.

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