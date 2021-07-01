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Четверг, 1 июля, 2021
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Рязанца будут судить за поджог сожительницы

7info7
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Завершено расследование уголовного дела в отношении рязанца, который поджог свою сожительницу.

Установлено, что в августе прошлого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Причиной этому стала ревность. В ходе ссоры он схватил бутылку с жидкостью для розжига, облил ей сожительницу и поджог. Одежда потерпевшей мгновенно вспыхнула.

Несмотря на серьёзные повреждения, женщина не стала обращаться к врачам. После самостоятельного лечения её здоровье ухудшилось. Госпитализация не помогла пострадавшей, в марте 2021 года женщина скончалась.

Злоумышленник был задержан и заключён под стражу. Вину он не признал, однако собранных доказательств его причастности к содеянному стало достаточно.

Уголовное дело направлено в суд.

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