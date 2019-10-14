Жительница Рязани сообщила, что у неё из крана течёт бензин

Жительница дома 39 по улице 10-я линия в Рязани сообщила, что у неё из крана течёт бензин. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте.

Женщина рассказала, что запах бензина появился после замены в доме стояков. Также она отметила, что вода, набранная из-под крана, горит. Следовательно, в ней содержится бензин.

МП «Водоканал города Рязани» проверил воду по указанному адресу. Как сообщили в администрации города, полученные результаты измерений в пробе по ряду показателей не превышают гигиенические нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отмечается также, что остальные жители этого дома на запах бензина и качество воды не жалуются.