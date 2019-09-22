Жительница Касимова пожаловалась губернатору на осеннее отключение горячей воды

Жительница Касимова Екатерина Трунина пожаловалась губернатору на осеннее отключение горячей воды. Соответствующий комментарий она оставила на странице Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.



– Здравствуйте! Я жительница города Касимов, мкр. Приокский, уже не первый год у нас отключают горячую воду осенью, когда наступают холода и отопления еще нет, – написала Екатерина (орфография и пунктуация авторские). – Почему этого не делают летом не понятно. У многих маленькие дети, без горячей воды никак, тем более, когда наступили холода, невозможно терпеть такое отношение к нам, жителям. Помогите решить проблему, пожалуйста!

