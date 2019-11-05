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Житель Ряжска схватил табурет и пригрозил супруге убийством

Рязанские полицейские пресекли конфликт, возникший на почве ревности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В полицию обратилась 58-летняя местная жительница. По телефону она сообщила, что пьяный супруг угрожает ей убийством. Полицейские немедленно выехали на место, чтобы восстановить порядок.

Выяснилось, что 44-летний житель Ряжска с утра выпивал с женой. В какой-то момент женщина вспомнила о якобы изменах мужа. Нетрезвый мужчина попытался прекратить поток пьяных воспоминаний, но супруга продолжила. Тогда он взялся за табурет и сообщил, что убьёт жену, если та не прекратит. Женщина моментально утихла и позвонила в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (ч.1 ст.119 УК РФ). Супругу грозит до 2 лет принудительных работ или тюремное заключение.

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