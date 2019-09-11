За сутки рязанские полицейские пресекли 35 нарушений миграционного законодательства

За минувшие сутки рязанские полицейские во время рейдов в регионе пресекли 35 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции проверили 139 иностранных граждан. На 32 из них составили протоколы об административных правонарушениях: 10 из них о нарушениях правил въезда в Россию, 18 – о нарушениях режима и правил пребывания в стране, также было зарегистрировано 3 факта незаконной трудовой деятельности и один – предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учёт.

Полицейские также собрали материалы для возбуждения трёх уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учёт. Рейдовые мероприятия продолжаются.