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За семь месяцев в Рязанской области выявили 13 случаев несанкционированного отбора газа населением

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в январе-июле 2019 года выявили 13 фактов несанкционированного отбора газа населением. Общая сумма причин`нного ущерба составила более 780 тыс рублей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Рязанском районе и городе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Ущерб в размере 311 тыс. рублей нарушители оплатили в досудебном порядке. В отношении рязанцев, которые отказались добровольно возместить поставщику газа причиненный ущерб, были направлены заявления в судебные органы Рязанской области. По результатам судебных разбирательств шесть человек привлечены к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ с наложением штрафа на общую сумму 60 тыс рублей. Каждому нарушителю также была предъявлена к оплате сумма нанесенного ущерба, рассчитанная по существующим нормативам. 

Таким образом, даже относительно мелкое хищение газа может закончиться большим штрафом, привлечением к административной, а в ряде случаев и к уголовной ответственности. 

Кроме того, несанкционированный отбор газа несет еще большую угрозу для безопасности граждан. Самовольные врезки не отвечают установленным требованиям и могут привести к тяжким последствиям, таким как утечка газа и взрывы.

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