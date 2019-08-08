За семь месяцев в Рязанской области выявили 13 случаев несанкционированного отбора газа населением

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в январе-июле 2019 года выявили 13 фактов несанкционированного отбора газа населением. Общая сумма причин`нного ущерба составила более 780 тыс рублей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Рязанском районе и городе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Ущерб в размере 311 тыс. рублей нарушители оплатили в досудебном порядке. В отношении рязанцев, которые отказались добровольно возместить поставщику газа причиненный ущерб, были направлены заявления в судебные органы Рязанской области. По результатам судебных разбирательств шесть человек привлечены к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ с наложением штрафа на общую сумму 60 тыс рублей. Каждому нарушителю также была предъявлена к оплате сумма нанесенного ущерба, рассчитанная по существующим нормативам.



Таким образом, даже относительно мелкое хищение газа может закончиться большим штрафом, привлечением к административной, а в ряде случаев и к уголовной ответственности.



Кроме того, несанкционированный отбор газа несет еще большую угрозу для безопасности граждан. Самовольные врезки не отвечают установленным требованиям и могут привести к тяжким последствиям, таким как утечка газа и взрывы.

