За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

С 12 по 18 августа в Рязани заделали ямы на 17 участках улично-дорожной сети. Ремонт проводился на улицах 1-я Механизаторов, 2-я Прудная, Дачная, Интернациональная, Малое шоссе, Черновицкая, Семчинская, Рязанская, Телевизионная, Добролюбова, Новикова-Прибоя, Пирогова, Черновицкая, на участке от д. 30 по ул. Станкозаводской до д. 1а по ул. Колхозной, от пересечения ул. Рязанской и федеральной трассы М-5 «Урал» до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», на перекрестке Новая–Урицкого, перекрестке проезд Яблочкова – Циолковского. Как сообщает сайт администрации города, общая площадь ремонта составила 980 кв. м.

На этой неделе запланирован ремонт дорог по улицам Дачная в мкр. Приокский, Интернациональная, Тепличная, пос. Божатково, пос. Храпово и других.

Всего с начала года выбоины и ямы были заделаны на 161 улице. Общая площадь ремонта составила более 28 тыс. кв. м.