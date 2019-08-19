На главную Рязань Общество За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог
РязаньОбщество

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

С 12 по 18 августа в Рязани заделали ямы на 17 участках улично-дорожной сети. Ремонт проводился на улицах 1-я Механизаторов, 2-я Прудная, Дачная, Интернациональная, Малое шоссе, Черновицкая, Семчинская, Рязанская, Телевизионная, Добролюбова, Новикова-Прибоя, Пирогова, Черновицкая, на участке от д. 30 по ул. Станкозаводской до д. 1а по ул. Колхозной, от пересечения ул. Рязанской и федеральной трассы М-5 «Урал» до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», на перекрестке Новая–Урицкого, перекрестке проезд Яблочкова – Циолковского. Как сообщает сайт администрации города, общая площадь ремонта составила 980 кв. м.

На этой неделе запланирован ремонт дорог по улицам Дачная в мкр. Приокский, Интернациональная, Тепличная, пос. Божатково, пос. Храпово и других.

Всего с начала года выбоины и ямы были заделаны на 161 улице. Общая площадь ремонта составила более 28 тыс. кв. м.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

Рязанские волонтёры отправились на поиски 5-летней девочки в Нижегородскую область

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации

Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

На пожаре в Спасском районе погибла женщина

В ГК «Зелёный сад» подведены итоги конкурса «Битва ремонтов»

В понедельник отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

Момент ДТП с мотоциклистом попал на видео

Кредитные карты рязанцев стали объектом атаки кибермошенников

Хлеборобы Скопинского района намолотили 100 тысяч тонн зерна

Стали известны подробности смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Венгрия: пенгё, милпенгё – гиперинфляция. 155 финансовых историй

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанка Татьяна Овчинникова отметила 100-летний юбилей

В Корневской школе открыли мемориальную доску Алексею Тихонову 

С добрым утром! Обзор новостей 18 апреля