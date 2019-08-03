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Юлия Рокотянская: Рязань меняется на глазах

Поздравление главы муниципального образования Юлии Рокотянской с Днём города.

Дорогие рязанцы!

От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю с нашим любимым общим праздником – Днём города!  

 В Рязани удивительным образом сочетается древность и современность. Столица региона меняется на глазах: возводятся здания, реконструируются общественные пространства и дворовые территории, появляются новые парки и скверы. При этом у Рязани сохранилась загадочная древняя русская душа. В ней отразились святость и бесконечная любовь супругов Петра и Февронии, храбрость героя Евпатия Коловрата, мудрость благоверного князя Олега Рязанского. 

У Рязани большой экономический и туристический потенциал. Город ведёт активную международную деятельность, поэтому Рязань имеет много городов-побратимов в разных уголках мира. Приезд иностранных делегаций на празднования в честь День города уже стал доброй традицией. В этом году мы рады встречать гостей из Италии, Болгарии и Абхазии. 

Дорогие земляки, убеждена, что любовь к родной Рязани, преданность заветам наших предков помогают вам трудиться на благо нашего города. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи: создание современной городской среды, улучшение работы транспорта. Рязань готовится к масштабным зимним гуляниям в почетном статусе «Новогодней столицы». Уверена, что мы справимся с этой ответственной миссией и создадим удивительную атмосферу для жителей и гостей нашего прекрасного города.

Желаю всем рязанцам здоровья, добра и отличного настроения! Счастья каждой семье и каждому дому!

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