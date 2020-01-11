В военном городке Дягилево нашли отрезанную голову собаки

В Рязани, в военном городке Дягилево, недалеко от остановки общественного транспорта нашли отрезанную голову собаки. Об этом сообщается в паблике Cлужба по контролю за безнадзорными животными.



По данным зоозащитников, собака была убита в нескольких метрах от остановки, рядом с жилыми многоэтажками. Собаке отрезали голову, сняли с неё шкуру и распотрошили. Тушка животного пропала.



– Понятно зачем это было сделано. Её теперь употребят в пищу, – написано в социальной сети.



Сообщается, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции и Следственного комитета. Живодёра могут привлечь по статье за жестокое обращение с животными.



Местные жители рассказали, что в посёлке и раньше находили отрезанные лапы животных, но такая находка сделана впервые.



Собака совсем недавно появилась в Дягилеве. Её можно было увидеть у магазина, рядом с остановкой у самолёта.

