В селе Петрово Ряжского района построили новое здание для ФАПа

Во вторник, 3 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила село Петрово Ряжского района и осмотрела площадку, где в рамках национального проекта «Здравоохранение» построено новое модульное здание ФАПа, благоустроена прилегающая к нему территория.

Для оснащения медучреждения, которое обслуживает 800 местных жителей, будет закуплено новое медицинское оборудование. На эти цели из бюджетов различного уровня выделено 7 млн. руб.

– Сохранение и укрепление здоровья граждан – приоритетные направления нацпроекта «Здравохранение». Новый ФАП будет отвечать всем требованиям, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшить условия труда медицинских работников, – отметила Елена Митина.

В рамках реализации программы местных инициатив за территорией ФАПа установлена детская площадка, спортивные тренажеры и теннисный стол.