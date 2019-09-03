В Ряжске реализуется программа «Комфортная городская среда»

Во вторник, 3 сентября, депутат Госдумы Елена Митина в рамках региональной недели посетила город Ряжск и оценила ход работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №15 по ул. Лермонтова.

Двор стал участником программы партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда». Здесь будет оборудована парковка для автомобилей, заасфальтированы дорожки, установлены лавочки, урны, две детские игровые площадки, проведено освещение. На эти цели будет затрачено более 4,2 млн. руб., из них 187 тыс. руб. – софинансирование проекта со стороны жителей.

– Реализация проекта находится в начальной стадии, подрядчику предстоит большой объем работы. Важно завершить благоустройство двора до начала зимнего периода, чтобы не пострадало качество работ, – отметила Елена Митина.