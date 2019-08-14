В Рязанском отделении «Единой России» обсудили итоги реализации партийных проектов в этом году

14 августа члены Рязанского отделения партии «Единая Россия» обсудили итоги реализации партийных проектов в первом полугодии 2019 года. В заседании политсовета принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Партийцы обсудили итоги работы по партийным проектам, направленным на развитие образования, физической культуры и спорта, поддержку семьи, создание комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, обновление учреждений культуры и т. д. Губернатор отметил эффективность депутатского контроля за строительством социальных объектов в рамках национальных проектов.

— В области ведётся строительство 65 социальных объектов, 36 из них должны быть введены в эксплуатацию в текущем году. Главный из них БСМП, — рассказал Николай Любимов.

Глава региона напомнил, что по инициативе депутата Госдумы РФ Андрея Макарова установлена камера наблюдения за ходом строительства двух детских садов в Рыбновском районе, депутат Андрей Красов лично контролирует восстановление торговых рядов в Касимове новым подрядчиком, депутат Елена Митина каждую региональную неделю также посвящает контролю объектов в рамках нацпроектов.

— «Единая Россия» — единственная партия, которая на деле включилась в реализацию национальных проектов на территории Рязанской области. В своей работе мы ориентируемся на задачи, которые стоят перед людьми, страной. Очень часто наши партийные проекты получают федеральное и региональное финансирование и становятся национальными проектами, — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В ходе обсуждения итогов работы партийцы рассказали о проблемах, связанных с нарушением сроков ремонта и строительства объектов социальных учреждений в регионе со стороны подрядчиков. Аркадий Фомин поддержал мнение Николая Любимова о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части большей ответственности подрядных организаций за исполнение работ.