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В рязанском цирке сменился директор

В понедельник, 12 августа, директором Рязанского государственного цирка назначена Елена Анатольевна Остроумова. Об этом сообщается в официальной группе Рязанского цирка в соцсетях. Руководившая цирком ранее Тамара Сергеевна Бортникова назначена директором Екатеринбургского государственного цирка.


– Коллектив желает успехов на новом месте Елене Анатольевне, а Тамару Сергеевну благодарит за профессионализм, интересный подход в формировании рабочего процесса, а также, за креативные и творческие взгляды в работе. Это был потрясающий год в обновлённом Рязанском цирке. Спасибо Вам, и желаем успехов на новом месте, в новом городе! – сообщается в группе цирка.

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