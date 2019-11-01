В Рязанской области значительно снизилась смертность от туберкулёза



В Рязанской области смертность от туберкулёза снизилась на 40%. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

За 9 месяцев 2019 года в области умерло от туберкулёза четыре человека, за аналогичный период 2018 года семь человек.

В целом, показатели заболеваемости и распространённости за период с 2010 года снизились в три раза, а смертность — более чем в 10 раз (с 9,2 до 0,6 случаев на 100 тысяч населения), в абсолютных цифрах со 106 до 7 человек.

Данные показатели являются результатом мероприятий по профилактике заболевания, а также лечения больных с применением современных препаратов и технологий, считают в ведомстве.