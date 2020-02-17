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В Рязанской области прошёл фольклорный фестиваль «Праздничная карусель – 2020»

В воскресенье, 16 февраля, на площадке ДМШ №4 г. Рязани прошёл заключительный этап XIX Межрегионального фольклорного конкурса-фестиваля «Праздничная карусель – 2020» – конкурсные прослушивания ансамблей и солистов детских фольклорных коллективов.

Отборочный этап конкурса проводился заочно с 8 по 31 января. Участники заключительного этапа выступили в 6 возрастных группах – от 5 до 21 года. Своё мастерство продемонстрировали учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Рязанской области, Тамбова, Республики Мордовия, Московской области, Донецкой народной Республики.

Также в ДШИ №4 состоялся семинар-практикум для руководителей ансамблей «Инновационные методы работы с фольклорными коллективами».

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