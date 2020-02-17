Депутаты Гордумы рассмотрели отчёты о деятельности префектур Рязани за 2019 год

На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы выступили префекты четырех районов города. Об этом сообщила пресс-служба РГД.



Обсуждая отчет префекта Октябрьского района Кирилла Горелова, депутат по округу № 10 Светлана Ворнакова отметила, что между депутатами и префектурой сложились конструктивные отношения. Основной проблемой района остаются благоустройство дорог и освещение в частном секторе, работа по этим вопросам ведется.



Префект Железнодорожного района Олег Морозов сообщил, что в 2019 году на территории района ликвидировано 53 несанкционированные свалки, вывезено более 1 300 куб.м. мусора, организованы работы по сносу и опиловке более 30 деревьев. В завершение отчета депутат Елена Волкова поблагодарила сотрудников префектуры за помощь в решении насущных вопросов жителей микрорайона.



Префект Московского района Сергей Горбунов рассказал депутатам, что специалистами отдела АТК проведено 1167 рейдов по выявлению и пресечению административных правонарушений на территории района. В 2019 году было выявлено более 1 400 случаев нарушения Правил благоустройства, наложено штрафов на сумму более 1,5 млн. рублей. Депутат Инна Орешина поблагодарила сотрудников префектуры за совместную работу и оперативное реагирование на просьбы жителей и депутатов.



Префект Советского района Сергей Тарасов отметил, что за 2019 год были рассмотрены и оперативно приняты меры по 1957 письменным и 2018 устным обращениям граждан и организаций. Депутат по округу №18 Роза Ризатдинова сказала слова признательности префекту за внимание к проблемам жителей района и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



В связи с необходимостью приведения Положения о муниципальных наградах города Рязани в соответствие с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» депутаты рассмотрели вопрос об изменении подпункта 2 пункта 14 и приложения №8 Положения, заменив слова «номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования» словами «страховой номер индивидуального лицевого счета».



Также члены комитета заслушали отчет администрации города о выполнении Программ развития партнерских отношений за 2019 год. Депутаты отметили важность международных связей на уровне муниципалитетов для лучшего понимания истории, культуры и традиций наших народов.



Все вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.

