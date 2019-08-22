На главную Рязань Общество В Рязанской области пройдёт онлайн-квест «Надо просто сделать выбор»
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В Рязанской области пройдёт онлайн-квест «Надо просто сделать выбор»

С 1 по 25 сентября в Рязанской области пройдёт квест для молодёжи по избирательному праву «Надо просто сделать выбор». Проект единогласно утвердили на заседании Избирательной комиссии Рязанской области в четверг, 22 августа.

О планируемой игре в режиме онлайн рассказал заместитель председателя Избиркома Рязанской области Дмитрий Боков.

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Участниками квеста могут стать граждане от 18 до 25 лет. Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте и выполнить 10 заданий. Победители получат денежные призы.

На заседании утвердили назначение Елены Фоминой. Она станет членом территориальной избирательной комиссии Ермишинского района с правом решающего голоса. Члены комиссии одобрили исключение из резерва составов участковых избирательных комиссий и зачисление новых кандидатов, а также одобрили аккредитацию двух корреспондентов.

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