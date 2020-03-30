В Рязанской области появились новые фейки о коронавирусе

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Изображение S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области продолжает бороться с фейковой информацией о коронавирусе. Очередные разоблачения опубликованы на официальной странице в ВК

В частности, в городе Рыбное через мессенджеры сообщают о работниках РЖД, у которых выявлен COVID-19. Это – фейк. На самом деле работники железной дороги были переведены на самоизоляцию после возвращения с учёбы из Москвы. У них взяли анализы на коронавирус, все здоровы.

Ещё один фейк появился в телеграм-канале. В нём сообщается, что в Рязани мобилизовали всех, имеющих медицинскую подготовку. Якобы, они могут быть отправлены в другие регионы. В Минздраве Рязанской области сообщили, что никаких указаний на этот счёт не было. 

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