В Рязанской области появились новые фейки о коронавирусе

-

Оперативная группа правительства Рязанской области продолжает бороться с фейковой информацией о коронавирусе. Очередные разоблачения опубликованы на официальной странице в ВК.

В частности, в городе Рыбное через мессенджеры сообщают о работниках РЖД, у которых выявлен COVID-19. Это – фейк. На самом деле работники железной дороги были переведены на самоизоляцию после возвращения с учёбы из Москвы. У них взяли анализы на коронавирус, все здоровы.

Ещё один фейк появился в телеграм-канале. В нём сообщается, что в Рязани мобилизовали всех, имеющих медицинскую подготовку. Якобы, они могут быть отправлены в другие регионы. В Минздраве Рязанской области сообщили, что никаких указаний на этот счёт не было.

