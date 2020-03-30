Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов.

В прошлом году в рязанском отделении банка зафиксирован рост розничного кредитования. Портфель вырос на 7 млрд рублей, при этом Иван Семёнов отмечает: более половины этих средств приходится на ипотечное кредитование.

– За прошедший год мы выдали 5 888 жилищных кредитов на сумму 8,9 млрд рублей, – отметил он. – При этом наблюдается рост и по другим направлениям. Так, на 2,9 млрд рублей увеличился объём привлечённых средств от населения, на 3,9 млрд рублей – объём привлечённых средств от корпоративных клиентов.

Региональное отделение Сбербанка продолжает расширять список точек в Рязанской области, где граждане могут оплатить товар или услугу банковской картой. За год число пунктов, где принимают карты, выросло почти на 2 тысячи и составило 11 697.

Несколько месяцев назад в Рязани начал работать «Сбермаркет». По словам Ивана Семёнова, новый сервис доставки уже нашёл отклик у жителей города.

– На сегодняшний день сервис обрабатывает более 60 заказов в день. Оборот средств превысил 1 млн рублей. Пока товары через «Сбермаркет» можно сказать только из одной торговой сети – METRO Cash&Carry. Однако совсем скоро заказ продуктов будет доступен из Ленты и ВкусВилла. Средний чек заказа по городу – 2600 руб. Самый крупный заказ превысил 25 тыс.руб, – рассказал Иван Семёнов.

По прежнему Сбербанк уделяет большое внимание улучшению качества уже имеющихся онлайн-сервисов и созданию новых. В 2019 году банк разработал собственный мобильный оператор «Сбермобайл», который могут использовать жители Рязанской области. Уже сегодня Сбербанк запускает в регионе сервис DOCDOC, с помощью которого можно получить консультации врача, а в ближайшем будущем сервис предоставит рязанцам возможность записываться к необходимому специалисту на приём.

– Новые возможности появились на платформе «Сбербанк-онлайн». Теперь с его помощью можно активировать банковскую карту до её получения. Это актуально в тех случаях, когда клиенту необходимо перевести денежные средства с утерянной карты, – отметил управляющий региональным отделением банка.

И, конечно же, одним из важнейших направлений деятельности Сбербанка остаётся ипотечное кредитование населения.

– Наши ипотечные продукты обладают целым рядом преимуществ. Минимальный срок рассмотрения ипотечного кредита – всего 2 часа. При этом для его оформления не нужно много документов. Наши зарплатные клиенты могут подать заявление при наличии одного лишь паспорта, – напомним Семёнов. – А онлайн-сервисы Сбербанка помогут не только оперативно оформить, но и погасить ипотечный кредит. Кстати, в 2019 году Сбербанку удалось снизить ставки по ипотеке. Снижение составило от 1,5 до 2 п.п. в зависимости от программы.

Руководитель отделения отмечает: в связи с введением материнского капитала на первого ребёнка в ближайшем будущем может расшиться количество потенциальных ипотечных клиентов. Кроме того, многодетные рязанские семьи активно пользуются возможностью погасить часть ипотечного кредита государственными средствами.

– Если в семье появляются 3-й или последующие дети, родители имеют возможность получить субсидию на погашение действующей ипотеки в размере 450 тыс. руб. При этом порядок таков, что заемщик обращается с заявлением в банк, а тот в свою очередь направляет их оператору программы (ДОМ.РФ), который и предоставляет средства на погашение ипотеки. Сейчас нами направлено более 50 заявок оператору, – отметил Семёнов.

Кроме того, он напомнил, что Сбербанк является одним из банков, уполномоченных в совершении операций по счетам эскроу, на которых хранятся деньги участников долевого строительства.

– В настоящее время банком уже одобрено несколько сделок проектного финансирования с использованием эскроу счетов. По ним сейчас идёт активное наполнение эскроу счетов покупателями квартир, добавил он.

Поддержка бизнеса – ещё одно важное направление деятельности организации. Теперь вместе со Сбербанком можно открыть собственное дело всего за 1 час. Новые сервисы дают возможность зарегистрировать юридическое лицо и открыть расчётный счёт без посещения офиса банка.

– Кроме того, юрлица получили возможность воспользоваться продуктом от Сбербанка «Кредит за 7 минут». Кредитный договор будет сформирован и отправлен клиенту на подпись автоматически. Подписание происходит с использованием ЭЦП, – рассказал Иван Семёнов. – В 2020 году Сбербанк добавит к уже имеющимся сервисам для бизнеса ряд новых. Это будут продукты как для малого, так и для крупного бизнеса.