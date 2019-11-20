В Рязанской области поймали вора автозапчастей

В городе Ряжск Рязанской области полицейские поймали вора, который взломал крышу гаража и украл автозапчасти и инструменты. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился местный житель и рассказал, что обнаружил следы взлома на крыше своего гаража, из которого пропали инструменты и автозапчасти.

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Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место преступления и подтвердили, что преступник залез в гараж через крышу.

В ходе следствия, после опроса местных жителей, было выявлено, что рядом с гаражом пострадавшего часто видели одного мужчину, у которого не было своей постройки в этом районе.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, им оказался 21-летний местный житель. Он и оказался причастен к краже.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.