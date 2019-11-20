В 2020 году в Рязани повысят зарплаты педагогам

В среду, 20 ноября, в Рязани утвердили городской бюджет на 2020-2021 годы в части соцвопросов. С докладом на комитете гордумы выступила начальник ФКУ администрации города Светлана Финогенова.

Спикер отметила, что на соцсферу в 2020 году выделят 7 888,3 млн рублей, что составляет 77,4% общего объёма расходов города. Средства распределят следующим образом:

– управление образования и молодёжной политики – 6 325,9 млн рублей

– управление культуры – 716,9 млн рублей

– управление по физической культуре и массовому спорту – 260,2 млн рублей

– администрация рублей города – 716,9 млн рублей

– управление капитального строительства – 25,6 млн на софинансирование

– управление и ЖКХ – 117,2 млн рублей

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Благодаря такому распределению средств средняя зарплата учителей в школах повысится и составит 35 300 рублей, воспитателей в детских садах – 27 500 рублей, работников культуры – 29 600 рублей. Глава администрации города Елена Сорокина также рассказала, что расходы на содержание образовательных учреждений увеличиться.

– Бюджет на 2020 год социально ориентированный. Учитывая, что повышается заработная плата педагогам, денежные средства, передаваемые управлению образования и молодежной политики, увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 296 млн. рублей, – отметила глава администрации. – Таким образом, расходы на социальную сферу, во-первых, в приоритете, а во-вторых, возрастают.

Добавим, что в 2020 году в Рязани на ул. Полетаева откроется новая школа 1100 мест. также в следующем году планируется открыть боле 400 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. На улице Зубковой появится новый детский сад на 220 детей. Также в бюджете будут заложены средства на возведение пристроек, которые сдадут в 2021 году.