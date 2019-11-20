В Рязанской области обнаружили «резиновый дом»

В селе Княжое Кораблинского района Рязанской области сотрудники полиции пресекли незаконную постановку на учет гражданки Азербайджана. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В ходе следствия сотрудниками правоохранительных органов было выявлено, что 52-летний местный житель в своем доме осуществил незаконную постановку на учёт гражданки Азербайджана.

‡агрузка...

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 3 лет.