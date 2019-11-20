В облдуме обсудили проблему загрязнения воздуха в Рязани

20 ноября в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Осуществление на территории Рязанской области федерального государственного экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами и охраны водных объектов». Перед депутатами выступил с докладом заместитель руководителя Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виктор Барабаш.

Он сообщил, что ведомство проявляет «повышенное внимание» к промышленным предприятиям, расположенным рядом с микрорайоном Дашково-Песочня, жители которого наиболее часто жалуются на загрязнение воздуха. На нефтезаводе, заводах «ТЕХНО», и «Сплав» регулярно проводятся проверки, в том числе в ночное время. При этом превышений ПДК по вредным веществам ни на источниках выбросов, ни в санитарно-защитных зонах этих предприятий в 2019 году Росприроднадзор не обнаружил. Барабаш сообщил, что внеплановая проверка на РНПК по согласованию с прокуратурой проводится непосредственно в день заседания Думы, 20 ноября. Превышения по сероводороду были выявлены проверками ведомства на очистных сооружениях РНПК. Выдано соответствующее предписание, сейчас Росприроднадзор должен проконтролировать его выполнение. По сообщению чиновника, штрафы на предприятие наложены и за загрязнение реки Листвянка. По результатам исследования отобранных в ходе проверки проб сточных вод были отмечены превышения фактических концентраций загрязняющих веществ по меди, нефтепродуктам, цинку, железу, нефтепродуктам.

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Чиновник рассказал также о работе с обращениями по загрязнению реки Рака в результате деятельности ООО «Ветсанутильзавод». В результате проверок «Ветсанутильзавод» приостановил свою деятельность на 60 суток.

Депутаты задали представителю федерального ведомства много вопросов. Сергей Пупков попросил пояснить, кто же травит население Рязани? Виктор Барабаш отказался возлагать вину на какие-то конкретные предприятия, сославшись на то, что в значительной мере воздух в городе загрязняют автомобили и признав необходимость реконструкции очистных сооружений РНПК.

Татьяна Баринова поинтересовалась количеством и суммой исков к нарушителям экологического законодательства. Барабаш упомянул об иске РНПК на сумму 72 миллиона, а также сообщил, что предприятия получают много мелких исков на 2-3 тысячи рублей.

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Александр Шевырёв напомнил, что в правительстве недавно обсуждалась проблема загрязнения воздуха и по результатам этого обсуждения в регионе будут приняты решения. По итогам «правительственного часа» депутаты примут постановление со своими рекомендациями и поручениями.