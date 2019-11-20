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В Рязанской области изменится патентная система налогообложения

20 ноября Рязанская областная Дума утвердила изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения.

Корректировки подготовлены в целях приведения регионального закона в соответствие с нормами Налогового кодекса РФ и касаются определения потенциального годового дохода предпринимателя, при котором применяется патентная система. С 1 января 2020 года доход будет рассчитываться на единицу средней численности наемных работников, объекта торговли и общественного питания, пассажирского места и тонны грузоподъёмности транспорта, квадратного метра сдаваемых в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков.

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Также установлен максимальный потенциальный доход для некоторых видов деятельности. Для ремонта машин, пассажирских и грузовых перевозок, обрядовых и ритуальных услуг, медицинской и фармацевтической деятельности он составит 3 млн рублей; для сдачи в аренду недвижимости ИП, розничной торговли и услуг общественного питания – 10 млн рублей.

Цель внесенных изменений – сохранение максимально комфортных условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства.

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