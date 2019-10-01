В Рязанской филармонии презентовали новый рояль

Во вторник, 1 октября, в рамках международного дня музыки в Рязанской филармонии на концерте пианистки Бернис Саммут Аттард и Рязанского губернаторского симфонического оркестра презентовали новый рояль «Steinway & Sons».

­ — Мне всегда очень волнительно говорить от имени компании, которая подарила миру уникальное творение. Всю свою жизнь Генри Стенвей и его пять сыновей посвятили созданию рояля с совершенным звуком. Сегодня во всех ведущих залах мира стоит Steinway. Многие знаменитые композиторы писали свои гениальные произведения именно на рояле Steinway. От лица компании мне хотелось выразить благодарность губернатору Рязанской области Николаю Викторовичу Любимову за поддержку мировых культурных традиций, — рассказала коммерческий директор компании Steinway Ирина Баринова.

Также по словам Ирины Алексеевны данный рояль изготавливали 3 года силами 200 мастеров.

Перед началом концерта министру культуры и туризма по Рязанской области Виталию Попову и директору Рязанской филармонии Елене Буняшиной вручили ключ и сертификат с номером рояля.

— Дорогие друзья, с днем музыки! У меня вообще полное ощущение, что сегодня человек родился. Это огромное событие для региона и для каждого из нас. Мы говорим о короле музыкальных инструментов, но он еще совсем маленький. Сегодня начинается жизнь рояля Steinway на рязанской сцене. Впереди удивительные концерты, потрясающие артисты и много десятков лет радости для слушателей, — поделился Виталий Попов.

В Рязани сохранили традицию компании Steinway и «вдохнули душу в рояль». Виталий Попов сыграл «первый аккорд» на новом инструменте.