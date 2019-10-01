Елена Митина наградила победителей регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Во вторник, 1 октября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина встретилась с победителями регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», учреждённого общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке партии «Единая Россия». Главными целями конкурса являются выявление, поддержка и распространение инновационного опыта педагогических работников, воспитателей и руководителей государственных и частных образовательных организаций, развивающих детских центров.

В этом году в региональном этапе приняли участие 222 педагога дошкольных образовательных организаций из 21 муниципалитета Рязанской области.

Среди участников конкурса – воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели и заведующие дошкольных образовательных учреждений.

Экспертной группой регионального этапа конкурса был определён 21 победитель в семи номинациях: «Лучший воспитатель», «Лучший профессионал», «Молодые профессионалы», «Верность профессии», «Здоровьесбережение», «Эффективный руководитель», «Инклюзивное образование».

– Подводя итоги конкурса, у нас есть хорошая возможность еще раз обратить внимание на систему дошкольного образования. Именно этот уровень образования сегодня наиболее востребован в обществе. В нашем регионе работают настоящие профессионалы своего дела, отдающие свою душу воспитанию подрастающего поколения, – отметила Елена Митина. – Конкурс – это хорошая площадка для обмена опытом, общения с коллегами из других регионов. И пока есть такие инициативные воспитатели и руководители, готовые участвовать в конкурсах, дошкольное образование будет развиваться.

Победителям конкурса Елена Митина вручила дипломы от Регионального отделения партии «Единая Россия».