В Рязани выявили сервис заказа такси с наибольшим количеством нарушений



В сентябре сотрудниками отдела контроля такси минтранса Рязанской области проведено восемь рейдов в Рязани совместно с УМВД РФ по Рязанской области и ФНС по выявлению нарушений при осуществлении перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.

Были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения (10); за управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси (1); за отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации (11). Наибольшее количество правонарушителей в областном центре зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим» — 9, «Везёт» — 3, «Яндекс. Такси» — 3.