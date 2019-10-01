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Рязань

В Рязани выявили сервис заказа такси с наибольшим количеством нарушений


В сентябре сотрудниками отдела контроля такси минтранса Рязанской области проведено восемь рейдов в Рязани совместно с УМВД РФ по Рязанской области и ФНС по выявлению нарушений при осуществлении перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.
Были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения (10); за управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси (1); за отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации (11). Наибольшее количество правонарушителей в областном центре зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим» — 9, «Везёт» — 3, «Яндекс. Такси» — 3.

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