В Рязани запустят «горячую линию» по работе школ и детских садов

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С понедельника, 23 марта, в Рязани начнёт работу «горячая линия» по вопросам организации учебного процесса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.



– Специалисты ответят на вопросы, связанные с работой детских садов, школ и профессиональных образовательных организаций региона, – говорится в сообщении.



Задать свой вопрос можно по телефону: 21-09-29.



Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

