С 29 июля по 4 августа в Рязани заделали ямы на шести улицах. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Работы выполнялись на улицах Интернациональная, Коняева, Пирогова, Быстрецкая, Свободы и на путепроводе в микрорайоне Приокский. Общая площадь ремонта составила 2 700 кв. м.

С 5 по 11 августа ямочный ремонт планируется выполнить на участках автодорог по улицам Дягилевская, от ТЦ «Кит» (ул. Станкозаводская, д. 30) до Храма Преображения Господня (микрорайон Канищево, ул. Колхозная, д. 1а).

С начала текущего года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани проведены на 154 улицах. Общая площадь ремонта составила более 25 тыс. кв. м.