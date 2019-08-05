На рязанского водителя, совершившего наезд на инспектора ДПС, завели дело

На водителя, совершившего наезд на инспектора ДПС, завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает сайт СУ Следственного комитета по Рязанской области.

По данным следствия, 31 июля 2019 года инспектора экипажа ДПС по Рыбновскому району на одной из улиц села Константиново попытались остановить автомобиля под управлением жителя Рязани из-за опасного вождения. На требования инспекторов остановиться водитель не реагировал. Движение автомобиля было блокировано служебным автомобилем. При приближении одного из инспекторов ДПС к автомобилю, мужчина совершил наезд на инспектора ДПС, чем нанёс ему телесные повреждения.