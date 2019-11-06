В Рязани выступит Стас Костюшкин и оркестр барабанщиц

В субботу, 9 ноября, рязанский ТРЦ «М5 Молл» будет отмечать свой день рождения. К восьмилетию ТРЦ подготовил яркую шоу-программу и множество подарков для своих гостей.



Праздник начнётся в 10:00 со скидок до 70% в магазинах торгового центра

В 12:00 и 14:30 на главной сцене «М5 Молл» можно будет посмотреть спектакль о справедливости, честности и желании помочь «Клочки по закоулочкам», который покажет Московский областной театр кукол.

В 13:30 дети смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек в стиле «Шопинг» в фойе у Главной сцены.

С 15:00 до 20:00 у кинотеатра «Пять звёзд» будет работать необычная 3D-фотозона, где все гости смогут бесплатно сделать уникальные фото с иллюзией остановки времени.

В 16:00 на сцене у фонтана начнётся большая праздничная шоу-программа. Гостей «М5 Молл» порадуют полуфиналисты Высшей лиги КВН команда «Умные люди», кавер-группа Вrass Brothers, а также оркестр барабанщиц из Москвы.

В 19:00 на главной сцене наградят посетителей магазина «М5 Молл», выбранных по итогам голосования покупателей. Здесь же разыграют сертификаты от магазинов ТРЦ.



В 19:30 на главной сцене выступит ВИА «Космос».



В 20:00 на главную сцену выйдет главный гость праздника – популярный российский певец и музыкант Стас Костюшкин.

В 21:00 на фудкорте всех угостят праздничным тортом, приготовленным рязанскими кондитерами специально для дня рождения «М5 Молл».